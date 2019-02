भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी पर भड़के विजय माल्या, फैसले के खिलाफ करेंगे अपील

लंदन। ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इस आदेश के बाद भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। यूके की सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। इस आदेश के खिलाफ माल्या अपील कर सकता है। माल्या को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय है। बता दें की माल्या के प्रत्यर्पण पर होम मिनिस्टर साजिद को फैसला करना था।

प्रत्यर्पण का रास्ता साफ

बैंकों का करोड़ों रुपये लेकर भागे विजय माल्या को देश में लाने का रास्ता साफ हो गया है। अब इस मामले में यूके की सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। अपील करने के लिए विजय माल्या को 14 दिन की मोहलत दी गई है। भारतीय बैंकों के अरबों रुपए का गबन कर आरोपी विजय माल्या मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। माल्या को वापस लाने के लिए भारत सरकार दो साल से प्रयास कर रही थी। भारतीय जांच एजेंसियों ने लंदन के कोर्ट में इसके लिए बेहद लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत को सौंपे जाने का फैसला सुनाया। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के गृह मंत्री जवीद के कार्यालय ने सोमवार को इस बात की घोषणा की कि मामले के सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी जा रही है। ब्रिटिश होम ऑफिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 'सभी प्रासंगिक मामलों पर विचार करने के बाद तीन फरवरी को मंत्री ने विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश पर दस्तखत कर दिए।' प्रवक्ता ने कहा कि विजय माल्या पर भारत में धोखाधड़ी की साजिश रचने, गलत जानकारी देने और धनशोधन करने के आरोपों से सरकार सहमत है।

मंजूरी पर भड़के विजय माल्या

विजय माल्या ने ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट के निर्णय पर अपनी नाखुशी जाहिर की है। ट्वीटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए माल्या ने कहा कि '10 दिसंबर, 2018 के वेस्टमिंस्टर कोर्ट के निर्णय के बाद ही मैने ऊंची अदालत में अपील की मंशा जाहिर की थी लेकिन ब्रिटिश होम सेक्रेटरीके निर्णय से पहले मैं अपील की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकता था। अब मैं अपील की प्रक्रिया शुरू करूंगा।' आपको बता दें कि अप्रैल 2017 में स्कॉटलैंड यार्ड की ओर से तामील कराए गए प्रत्यर्पण वॉरंट पर फिलहाल अभी माल्या जमानत पर है। विजय माल्या पर भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। भारतीय एजेंसियों ने इस भगोड़े शराब करोबारी की 13,000 करोड़ रुपये अधिक की संपत्तियां जब्त की हैं। बता दें कि माल्या के भारत से भागने को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहा है।

After the decision was handed down on December 10,2018 by the Westminster Magistrates Court, I stated my intention to appeal. I could not initiate the appeal process before a decision by the Home Secretary. Now I will initiate the appeal process.