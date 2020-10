Viral Video: रिक्शे को खींचता एक रोबोट, देखकर हैरान रह गए सोशल मीडिया यूजर

वाशिंगटन। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रोबोट को तैयार किया है जो एक भारी भरकम इंसान को भी आसानी से एक रिक्शे में बैठाकर घुमा सकता है। किसी जानवर की तरह दिखने वाले इस रोबोट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रोबोट एक इंसान को रिक्शे में छींचता दिख रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं और अपनी-अपनी राय भी दे रहे हैं।

इस फुटेज में अमरीकी इफेक्ट डिजाइनर और टेलीविजन पर्सनेलिटी एडम सैवेज एक तीन टायर वाली एक गाड़ी पर बैठते दिख रहे हैं। इसे एक रोबोट डॉग खींच रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है। वीडियो में एडम सैवेज को रोबोट डॉग से बंधी गाड़ी पर चढ़ते देखा जा रहा है। जैसे ही वे सड़क पर चलने का इशारा देते हैंं, वैसे ही रोबोट रिक्शे को लेकर सड़क पर दौड़ने लगता है।

Future Rickshaws 😳! See this amazing prototype of a robot-driven Rickshaw carriage



Credits - Adam Savage- Boston Dynamics pic.twitter.com/YAN3YAjQoJ