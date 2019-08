पाकिस्तान में उठी स्वायत्ता की मांग, 'ग्रेटर कराची' बनाकर अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार

वाशिंगटन। कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने और धारा 370 हटाने से पाकिस्तान बौखला गया है। उसका कश्मीर में चल रहा खेल खत्म हो चुका है। वहीं उसके भीतर भी मुश्किले खड़ी होनी शुरू हो गई है। यहां स्वायत्त क्षेत्र की मांग जोर पकड़ने लगी है।

भारत के फैसले से 'घबराया' पाकिस्तान इन देशों के शरण में पहुंचा, फोन कर मांगी मदद

Voice of Karachi, Chairman, Nadeem Nusrat in Washington DC, USA: While Pakistan demands right to a referendum in Kashmir, is it willing to grant the same right to its own disgruntled ethnic minorities? https://t.co/KjrSb6gtCD