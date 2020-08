Beirut Blast Video: वेडिंग शूट के दौरान कैमरे में कैद हुआ धमाका, दुल्हन बोलीं- कभी नहीं भूलूंगी

बेरूत।

Beirut Blast Video: लेबनान ( Lebanon ) की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए भीषण ब्लास्ट ( Beirut Explosion ) में कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई। जबकि, 5 हजार से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका ( Blast Latest Update ) इतना भीषण था कि पल भर में पूरा शहर तबाह हो गया।

तबाही से हुए नुकसान को शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया ( Social Media ) पर वायरल हो रहे धमाके के कई वीडियो में भयानक मंजर को साफ देखा जा सकता है। इसी बीच एक 29 साल की दुल्हन का वीडियो ( Bride Video ) सामने आया है। दरअसल, जिस समय ब्लास्ट हुआ, उस दौरान एक दुल्हन की वेडिंग शूट ( Bride Wedding Shoot ) चल रही थी। कैमरामैन दुल्हन का वीडियो शूट कर रहा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ।

Beirut blast: 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी, पांच भारतीयों को आई मामूली चोटें

Bride in Lebanon 'happy to be alive' after wedding video captures Beirut blast pic.twitter.com/ZeJP7KHW35