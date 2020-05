Coronavirus संकट के बीच मंडराने लगी एक और 'आफत', NWS ने दी चेतावनी

NWS Alert: दुनिया में कोरोना ( COVID-19 ) की सबसे ज्यादा मार झेल रहे अमेरिका ( USA ) पर अब फिर एक बार आसमानी आफत मंडरा रही है। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS ) ने अगले सप्ताह तक भयंकर तूफान, बवंडर आने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ( Weather forecast ) के मुताबिक, अमेरिका के कई राज्यों में इस तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अमेरिका में कोरोना ( coronavirus in America ) से मरने वालों की संख्या 83 हजार से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं, 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके है। ऐसे में इस चेतावनी ने फिर चिंता बढ़ा दी है।

Severe Thunderstorm Watch for portions of Far southeast New Mexico and West Texas.

Primary threats include damaging winds and isolated significant gusts to 75 mph possible and large hail to very large hail. https://t.co/ksp7DcNRhq