Weather Forecast: अब Cyclone Bertha से 2 करोड़ लोगों पर खतरा! NWS ने जारी किया अलर्ट

Weather forecast नेशनल वेदर सर्विस ने अमेरिका के कई राज्यों में एक भीषण तूफान ( Storm ) को लेकर हाई अलर्ट ( NWS High Alert ) जारी किया है। मौसम विभाग ( Weather Alert ) का कहना है कि सप्ताह के अंत तक यह भयंकर बवंडर भारी तबाही मचा सकता है। इस तूफान को Cyclone Bertha नाम दिया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश ( Heavy Rain ) और 100 से 150 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इस तूफान की वजह से 2 करोड़ अमेरिकी प्रभावित हो सकते हैं। accuweather.com के मुताबिक, शुक्रवार के बाद एक चक्रवाती तंत्र सक्रिय हो रहा है, जो 1 जून से पहले महातूफान में तब्दील होगा।

LissetteCBS4: #Bertha is now a Post Tropical Cyclone located about 80 miles NNW of Roanoke Virginia and moving North at 28 miles per hour. Bertha is bringing rain & the potential for flooding across the Carolinas and Mid-Atlantic states @CBSMiami #CBS4 pic.twitter.com/FGldicVC2k

Cyclone Bertha से अंतर्देशीय उत्तरी कैरोलिना और वर्जीनिया की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि सबसे बड़ा खतरा मध्य पश्चिम वर्जीनिया और उत्तर-पश्चिमी वर्जीनिया, उत्तर से मध्य और उत्तरी न्यूयॉर्क राज्य के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी ओंटारियो और दक्षिण-पश्चिमी क्यूबेक में बना हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है। तूफान की रफ्तार से प्राथमिक खतरा होगा। एक्यूवेदर के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ब्रेट एंडरसन ने कहा, इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इससे महत्वपूर्ण फ़्लैश बाढ़ का खतरा भी बन सकता है।

NWSWakefieldVA: Rain chances will be on the increase, especially for western portions of the area, later this evening and tonight as the remnants of #Bertha track NW. It still appears that the heaviest rain stays west of our immediate forecast area, but … pic.twitter.com/qgZMrRCSDA