अमेरिका के चार राज्यों में भयंकर तूफान-बवंडर मचा सकता है तबाही, NWS ने दी चेतावनी

NWS Alert: दुनिया में कोरोना ( COVID-19 ) की सबसे ज्यादा मार झेल रहे अमेरिका ( USA ) में नेशनल वेदर सर्विस ( NWS ) ने भयंकर तूफान, बवंडर की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ( Weather forecast ) के मुताबिक, अमेरिका के चार राज्यों में इस तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अमेरिका में कोरोना ( coronavirus in America ) से मरने वालों की संख्या 50 हजार से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में इस चेतावनी ने फिर चिंता बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों ( NWS Alert ) ने दक्षिण अमेरिका के राज्यों में अलर्ट जारी किया है।

इन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने जैस्पर काउंटी, डैड और बार्टन काउंटियां में तूफान तबाही मचा सकता है। इसके अलावा लॉरेंस काउंटी में भी तूफान का कहर दिखाई दे सकता है। साथ ही अमेरिका के दक्षिण-मध्य टेक्सास से दक्षिणी विस्कॉन्सिन अगले 24 घंटे के दौरान भयंकर टॉरनेडो तूफान ( Tornado Storm ) और बवंडर आने की पूरी आशंका है।

NWS Alert: अमेरिका के 60 लाख लोगों पर मंडरा रहा खतरा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

A severe thunderstorm watch has been issued for parts of AR, IL, KY, MS, MO, TN until 3 AM CDT pic.twitter.com/RcgqJJcfYE