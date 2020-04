Coronavirus संकट के बीच अमेरिका में कुदरत की मार, अब 'टॉरनेडो' मचा रहा भारी तबाही

US Weather Alert: पूरी दुनिया में कोरोना ( Coronavirus ) से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ( Coronavirus in USA ) में कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। कोरोना के कहर के बीच भयंकर टॉरनेडो तूफान ( Tornado Storm ) और बवंडर ने दो राज्यों में भारी तबाही मचाई है। बुधवार को आए भीषण तूफान के चलते सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कम से कम 7 लोगों के मरने की खबर है और दर्जनों लोग घायल हो गए। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS Alert ) ने कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी राज्यों में कई तूफान अलग-अलग समय पर सक्रिय हो सकते है। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।

Coronavirus संकट के बीच अमेरिका पर प्रकृति की मार, भूकंप से हिले कई शहर

Severe thunderstorms and heavy rainfall expected over parts of the Southeast and the Eastern Gulf Coast. Wherever you are, be prepared! https://t.co/RZqkvxDdgw #WeatherReady pic.twitter.com/lwJMtz9WHM