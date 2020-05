Coronavirus संकट के बीच अमेरिका पर मंडराया टॉरनेडो का खतरा! NWS का अलर्ट

US Weather Alert: कोरोना ( coronavirus ) की सबसे ज्यादा मार झेल रहे अमेरिका ( Coronavirus in USA ) में मौसम भी रंग बदलने लगा है। कोरोना के कहर के बीच पिछले कुछ दिनों में टॉरनेडो तूफान ( Tornado Storm ) और बवंडर ने दक्षिणी हिस्सों में भारी तबाही मचाई थी। अब नेशनल वेदर सर्विस ( NWS Alert ) ने एक बार फिर कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी राज्यों में कई तूफान अलग-अलग समय पर सक्रिय हो सकते है। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी मोंटाना से उत्तरी कोलोराडो के बीच कई छोटे-बड़े तूफानों ने कहर बरपाया है। इसके अलावा पश्चिम टेक्सास में बुधवार देर रात तक तेज बारिश, ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। गुरुवार को, दक्षिण-पूर्व कोलोराडो और दक्षिण-पश्चिमी कैनसस में एक दर्जन से अधिक बवंडरों ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया।

A High Risk of excessive rain is possible in the Southern Appalachians, with a Moderate Risk extending from the Appalachians to the North Carolina coastline this evening. Remember #TurnAroundDontDrown https://t.co/R6Fh3FdNnr