Coronavirus संकट के बीच 'टॉरनेडो 2' मचाएगा भारी तबाही ! NWS ने जारी किया हाई अलर्ट

US Weather Alert : कोरोना ( COVID-19 ) संकट के बीच अमेरिका ( coronavirus in USA ) में प्रकृति भी जमकर कहर बरपा रही है। गत सप्ताह अमेरिका के दक्षिणी स्थिति मिसिसिपी और लुइसियाना ( Tornado in Mississippi and Louisiana ) राज्यों में टॉरनेडो ( Tornado ) तूफान ने कई शहरों भारी तबाही मचाई थी। जिसके चलते 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो गई थी। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर टॉरनेडो तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान एक बार फिर सक्रिय हो रहा है और रविवार तक दक्षिणी क्षेत्रों में तबाही मचा सकता है।

स्टॉर्म प्रेडिक्शन सेंटर ने कहा, खाड़ी तट वाले राज्यों में रविवार को विशालकाय तूफान आने की संभावना है। केंद्र ने चेतावनी दी, लुइसियाना से लेकर जॉर्जिया तक इसका असर दिखाई देगा। इस दौरान तूफानी हवा के साथ बहुत तेज बारिश होगी। कई इलाकों में बड़े आकार के ओले गिरने की संभावना है।

इन इलाकों में बड़ा खतरा

accuweather.com के मुताबिक बैटन रूज, लुइसियाना जैक्सन, मिसिसिपी, मोंटगोमरी, अलबामा में सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। इसके अलावा न्यू ऑरलियन्स, ह्यूस्टन और अटलांटा जैसे बड़े शहर में तूफान तबाही मचा सकता है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ( NWS ) ने कहा कि इस दौरान भीषण बारिश का दौर जारी रहेगा। विशेष रूप से केंद्रीय अलबामा और मध्य जॉर्जिया के कुछ हिस्सों में जहां बाढ़ की संभावना है।

SUNDAY: A potent storm system will bring several hazards to portions of the southern US.

Hazards may include...

🔴Tornadoes

🔴Damaging Winds

🔴Large Hail

🔴Flash Flooding



