लंदन कोर्ट से नीरव मोदी को नहीं मिली जमानत, पहले ही दो बार ख़ारिज हो चुकी थी अपील

नई दिल्ली। लंदन कोर्ट से नीरव मोदी को फिर झटका मिला है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीएनबी घाटाला मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंद है। 30 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीरव मोदी को फैसला सुनाया गया। नीरव मोदी की याचिका दो बार खारिज हो चुकी है। आपको बता दें कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ बार-बार अपील कर रहा है।

#UPDATE: Nirav Modi to appear before UK's Westminster Court on May 30th, on the next date of hearing. https://t.co/mBBKQso4sV