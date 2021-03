क्वाड की बैठक से दहशत में चीन, जानिए क्या है QUAD?

नई दिल्ली। दक्षिण चीन सागर में अपने नापाक इरादों के जरिए आधिपत्य जमाने के फिराक में साजिश रच रहे चीन क्वाड की बैठक से बैखला उठा है। क्वाड की बैठक से पहले ही चीन ने ये कहा कि इससे जुड़े देशों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग आपसी समझ पर आधारित होना चाहिए, न कि तीसरे पक्ष को निशाना बनाने के लिए। चीन ने कहा कि इस तरह के एक विशेष समूह बनाने से बचना चाहिए।

चीन के इस बयान से समझा जा सकता है कि क्वाड देशों की बैठक से बीजिंग कितना बौखलाया हुआ है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण ‘क्वाड’ शिखर सम्मेलन शुक्रवार को ऑनलाइन आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा डिजिटल माध्यम से जुड़कर अपने-अपने विचार रखे। चारों देशों के इस गठबंधन के शीर्ष नेताओं की यह पहली बैठक है।

Prime Minister Narendra Modi takes part in the First Quad Leaders’ Virtual Summit with US President Joe Biden, Australian PM Scott Morrison and Japanese PM Suga pic.twitter.com/XtO7lmbH78