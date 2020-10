WHO की चेतावनी, महामारी बढ़ी तो हर साल 20 लाख से भी ज्यादा मरे हुए बच्चे पैदा होंगे

लंदन। कोरोना वायस (Coronavirus) से बचाव को लेकर विश्वभर में वैक्सीन की खोज हो रही है। साल के अंत तक वैक्सीन के सामने आने की खबरें आ रही हैं। मगर इस दौरान कोविड-19 (Covid-19) से होने वाली दिक्कतों का सामना आम नागरिक को करना पड़ सकता है। खासकर विकासशील देशों में ये समस्या गंभीर हो सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (Unicef) और उनके सहयोगी संगठनों ने चेतावनी दी है कि महामारी के कारण गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ के लिए खतरा पहले से बढ़ गया है।

According to 🆕 estimates, almost 2 million babies are stillborn every year – or 1 #stillbirth every 16 seconds.

#COVID19 related health service disruptions could worsen the situation, potentially adding 200,000 more stillbirths over a 12-month period:

