कोरोना का पता लगाने फिर वुहान जाएगी जांच टीम, WHO चीफ ने कहा- वायरस कहां से आया ये जानना बेहद जरूरी

लंदन। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) से जूझ रही पूरी दुनिया को अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार कारोना वायरस कहां से और कैसे आया। इसकी जांच लगातार शोधकर्ता कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। हालांकि कोरोना का पहला केस चीन के वुहान में पिछले साल (2019) दिसंबर में मिला था, जिसके बाद से चीन पर इस वायरस को लेकर तरह-तरह के आरोप लगने लगे। लेकिन चीन ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया।

हालांकि इन आरोपों के बीच कोरोना वायरस के पैदा होने की जांच की मांग को लेकर जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization ) पर वैश्विक दबाव बढ़ा तो एक जांच टीम को छानबीन के लिए वुहान भेजा, लेकिन चीन के असहयोग की वजह से कुछ भी पता नहीं चल सका।

अब जब कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई देशों में फिर से हालात असमान्य हो रहे हैं तब WHO ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक जांच टीम को वुहान भेजने की तैयारी में है। WHO के चीफ जनरल टेड्रोस घेब्रेयसस ( Tedros Adhanom Ghebreyesus ) ने कहा है कि कोरोना वायरस कहां से आया, ये जानना जरूरी है। इसलिए वुहान जाकर WHO की जांच टीम छानबीन करेगी। उन्होंने कहा इस बारे में WHO का रुख बिल्कुल साफ है। ऐसा करके भविष्य में होने वाली इस तरह की समस्याओं को रोकने में हमें काफी मदद मिलेगी।

वुहान जाएगी जांच टीम

WHO चीफ टेड्रोस घेब्रेयसस ने कहा कि हम कोरोना वायरस के सोर्स का पता लगाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर से चीन के वुहान से स्टडी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की सोर्स का पता लगाने के लिए एक जांच टीम वुहान जाएगी। यह जांच टीम ये पता करेगी कि आखिर वहां क्या हुआ था। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते क्या हैं।

दो दिन पहले WHO के शीर्ष स्वास्थ्य एक्सपर्ट माइकल रेयान ने कोरोना वायरस के पैदा होने को लेकर चीन पर संदेह जताया था और कहा था कि यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि कोरोना वायरस चीन से नहीं आई है।

दुनिया में अब तक 6.33 करोड़ लोग संक्रमित

आपको बता दें कि कोरोना महामारी से अब तक पूरी दुनिया में सबसे अधिक अमरीका प्रभावित हुआ है। अमरीका में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2.68 लाख से अधिक हो चुकी है, जबकि 1.37 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं।

पूरे विश्व में अब तक 6.33 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 14.7 लाख लोगों की मौत हुई है। कोरोना के दूसरी लहर का प्रकोप अब यूरोप में देखने को मिल रहा है। यूरोप में अब सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। यूरोप में हर दिन 3-4 हजार लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है। इटली, पोलैंड, रूस, यूके, फ्रांस समेत 10 देश ऐसे हैं जहां हर दिन 100 से 700 लोग जान गंवा रहे हैं। यूरोप के 48 देशों में अब तक 3.86 लाख लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है।