Corona से ज्यादा घातक वायरस की चपेट में आ सकती है दुनिया: WHO

जेनेवा। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) से पूरी दुनिया जूझ रही है और अब कोरोना के नए स्ट्रेन ( Corona New Strain ) के सामने आने के बाद से लोगों में दहशत है। इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। WHO ने कहा है कि कोरोना महामारी सबसे भयानक और घातक वायरस नहीं है, बल्कि इससे भी घातक वायरस दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है।

WHO के इमर्जेंसी प्रोग्राम प्रमुख डॉ. माइक रायन ( Michael J. Ryan ) ने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया को नींद से जगाने का काम किया है। अब यदि हम नहीं जगे तो इससे भी खतरनाक वायरस की चपेट में आ सकते हैं।

Corona Vaccine लगवाने के लिए CoWIN ऐप पर कराना होगा पंजीकरण, जानिए पूरी प्रक्रिया

बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से अब तक 18 लाख से अधिक लोगों की मौत पूरी दुनिया में हो चुकी है। वहीं इससे पहले जब पूरी दुनिया स्पैनिश फ्लू ( Spanish Flu ) की चपेट में आया था तब 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान गई थी।

इस त्रासदी ने हमें सिखाया कैसे मिलकर काम करें: रायन

डॉ. रायन ने आगे कहा कि कोरोना महामारी बहुत गंभीर है और इसका असर पूरी धरती पर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यह सबसे घातक है। उन्होंने कहा कि यह समय जागने का है और सीखने का है। उन्होंने कहा कि हम एक जटिल वैश्विक समाज में रहते हैं और खतरे जारी रहेंगे। हालांकि इस त्रासदी से हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे मिलकर रहना है और हमने जिन्हें इस आपदा में खोया है उन्हें बेहतर काम कर सम्मान देना चाहिए।

कोरोना वैक्सीन लगाने के एक हफ्ते बाद नर्स निकली कोरोना पॉजिटिव

डॉ. रायन ने कहा कि भले ही कुछ देशों में वैक्सीन आ गई है और टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन संभावना ये ज्यादा है कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहे। समय के साथ इसका खतरा कम होता जाएगा। अब ये देखना होगा कि वैक्सीन के इस्तेमाल से कोरोना के खतरा को कितना कम किया जा सकता है।