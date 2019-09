भारत-अमरीका की सेनाएं कर रहीं हैं संयुक्त अभ्यास, दोनों देशों को इस तरह मिलेगा फायदा

वाशिंगटन। अमरीका और भारत की साझेदारी को नया आयाम देने के लिए एक अभ्यास शुरू किया है। भारतीय सेना का एक दस्ता वाशिंगटन डीसी पहुंचा है। दोनों देशों की सेनाएं इस वक्त साझा युद्ध अभ्यास के 15वें संस्करण में भाग ले रही है। इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।

इस युद्ध अभ्यास 2019 की कुछ तस्वीरें समाचार एजेंसी ने साझा की हैं।

USA: Joint military exercise, Yudh Abhyas 2019, began y'day at Joint Base Lewis McChord near Washington DC between India & USA. This exercise will be conducted till 18 Sept. Yudh Abhyas 2019 is the 15th edition of joint military exercise hosted alternately b/w the two countries. pic.twitter.com/ElJzteUIt8