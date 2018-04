इस समय डेटा चोरी को लेकर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण कैंब्रिज ऐनालिटिका नाम की एक फर्म द्वारा फेसबुक के करोड़ो यूजर्स के डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जाना था। इस फर्म ने इस डेटा का इस्तेमाल 2016 अमरीकी प्रेसिडेंट इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए किया था। इसके बाद से ही फेसबुक यूजर्स के डेटा को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। यह बहस इसलिए हो रही है की यूजर्स उनकी जानकारी फेसबुक पर कितनी सुरक्षित है।

इसका सीधा सा मतलब ये है की यूजर्स अपनी कुछ जानकारी फेसबुक पर शेयर करते हैं जैसे, नाम, पता, ईमेल आइडी, कॉन्टेक्ट नंबर आदि। इन जानकारी को फेसबुक पर कई थर्ड पार्टीज के साथ एक्सेस करती है। ऐसे में कई एप्स यूजर्स की जानकारी का गलत यूज भी कर सकते हैं। इसका यूजर्स को भी पता नहीं होता की उनके अकाउंट में कितने थर्ड पार्टी एप्स हैं।

यहां हम आपको बता रहे हैं की आप अपने फेसबुक अकाउंट पर थर्ड पार्टी एप्स को कैसे देखें और उनसे कैसे अपनी जानकारी को छुपाकर रखें। इसके साथ इन एप्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं।



— सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करें। इसके बाद दाहिनी तरफ ऊपर की ओर दिखने वाले Settings ऑप्शन में जाकर उस पर क्लिक करें।



— Settings में जाने पर कई सारे आॅप्शंस दिखाई देंगे। यहां बांयी तरफ Apps पर क्लिक करें।



— Apps Settings पेज पर जाकर देखें की कौनसा एप आपके काम का नहीं है उसके सामने दिख रहे पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। जिसके बाद कई सारे ऑप्शन्स दिखेंगे।

— इनमें से App Visibility की प्राइवेसी को अपने अनुसार सेट करें।

— यहां पर INFO YOU PROVIDE TO THIS APP आॅप्शन आपको बता देगा कि वो एप अकाउंट से कौन सी जानकारी हासिल कर रहा है। यदि आप उस एप से अपनी जानकारी शेयर नहीं करना चाहते तो उसके सामने वाले नीले निशान पर क्लिक करके उसे डिसेबल कर दें।

— इसके अलावा यदि आप एप को डिलीट करना चाहते हैं तो Remove App पर क्लिक करें।