बिना Internet के Offline पढ़ें कोई भी वेबसाइट, जानें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली। ऑनलाइन वेबसाइट ( Online Websites) सभी लोग सर्च करते और पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन वेबसाइट्स ( Websites) को आप ऑफलाइन (Offline) भी सेव कर सकते हैं। सुनने में जरा अजीब जरूर लग रहा होगा है, लेकिन ये सच है कि यूट्यूब वीडियो ( Youtube) की तरह ही आप किसी भी वेबसाइट को ऑफलाइन डाउनलोड ( Offline Download) करके सेव कर सकते हैं और इंटरनेट ( Internet ) न होने के बाद भी सर्च करके कंटेंट को पढ़ सकते हैं। चलिए आज आपको इस पूरे प्रोसेस की विस्तार से जानकारी देते हैं जिससे की आप भी इस ट्रिक के जरिए वेबसाइट सेव कर सकें।

Download Websites Offline

गूगल क्रोम से किसी भी साइट को offline डाउनलोड करना बहुत आसान है। अगर आपको किसी पेज को पढ़ रहे है और उसे ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए की-बोर्ड की मदद से Ctrl+S बटन प्रेस करिए। ऐसा करते ही Save As विंडो ओपेन हो जाएगी, जहां आपको अपने File का Name देना होगा। इसके बाद Save As Type में Webpage, Complete को सलेक्ट करना है। ऐसा करने के बाद वेबपेज ऑफलाइन सेव हो जाएगा।

अगर आप किसी आर्टीकल को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए Evernote Web Clipper क्रोम एक्सटेंशन की मदद ले सकते हैं। एवरनोट वेब क्लिपर क्रोम एक्सटेंशन को आप क्रोम वेब स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जरिए अपने पसंदीदा आर्टीकल को आपने दोस्‍तों के मेल पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबपेज को पीडीएफ व इमेज फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं।