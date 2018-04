आज गूगल प्ले स्टोर पर व्हाट्सएप से मिलते—जुलते कई एप्स मौजूद है जो उसकी सहूलियत को बढ़ाने का दावा करते हैं। लेकिन ये एप्स व्हाट्सएप यूजर्स की पर्सनल जानकारी लेकर इन्हें एक थर्ड-पार्टी कंपनी के साथ शेयर करते हैं। अब खबर है कि इंटरनेट पर मौजूद WhatsApp Plus नामक यूजर्स की निजी जानकारी को थर्ड पार्टी एप्स के साथ शेयर कर कर रहा है।



WhatsApp Plus एप Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB का ही एक वेरियंट है। यह एक फेक वॉट्सएप रिस्कवेयर है जो यूजर्स के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यह एप एक लिंक के जरिए डाउनलोड करने के लिए शेयर किया जाने वाला फेक वॉट्सएप प्लस एक एपीके फाइल के तौर पर डाउनलोड और इंस्टॉल होता है। इस एप में एक यूआरएल और हैंडल के साथ गोल्ड कलर का एक वॉट्सऐप लोगो दिखता है। इसमें ‘Agree and continue’ पर क्लिक करने से एप यूजर्स को आउट ऑफ डेट दिखाता है तथा फिर इंस्टॉल और अपडेट करने को कहता है।

इस एप में दिखने वाले मैसेज में 'Please go to Google Play Store to download latest version' लिखा होता है। इस पर टैप करने से यूजर एक अजीबोगरीब वेबसाइट पर चला जाता है जहां पर कुछ अरबी में लिखा होता है। यह वेबसाइट उन लोगों के लिए है जो ‘Watts Plus Plus WhatsApp’ डाउनलोड करना चाहते हैं। इस पर एप के लगातार अपडेट होने का भी जिक्र होता है।



एक रिपोर्ट में कहा गया है की इस एप में आने वाले मैसेजेज को छिपाने, मैसेज टाइप करने, टेक्स्ट पढ़ने और किसी प्ले की गई वॉइस क्लिप को छिपाने का भी ऑप्शन है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि ऐप कैसे काम करता है और किस तरह डेटा इकट्ठा करता है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है की यह फेक वॉट्सएप प्लस एप कहां से आया इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे में सलाह दी जा रही है की गूगल प्ले से रियल व्हाट्सएप को ही डाउनलोड करें।