WhatsApp के नए क्विक रिप्लाई फीचर से चैटिंग करना होगा अब और भी आसान, जानिए क्या है ये नया फीचर

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सएप ने अपने बिजनेस यूजर्स के लिए क्विक रिप्लाई फीचर रोल आउट कर दिया है। इसकी मदद से व्हाट्सऐप बिजनेस यूजर्स आसानी से रिप्लाई कर सकेंगे। ये फीचर IOS और Android यूजर्स दोनो के लिए उपलब्ध कर दिया गया है।

WhatsApp एक प्रचलित ऐप है, आए दिन व्हाट्सऐप पर नए अपडेट्स आते रहते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर शामिल किया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स क्विक रिप्लाई का फायदा उठा सकते हैं। वॉट्सएप का यह नया फीचर्स फिलहाल सिर्फ वॉट्सऐप बिजनेस यूजर्स के लिए सामने आया है, जो उन्हें व्यापार करने में सहूलियत प्रदान करेगा। साथ ही छोटे-छोटे मैसेज को बार-बार टाइप करने की झंझट से छुटकारा दिलाएगा। दरअसल, बिजनेस यूजर्स को बहुत से रिप्लाई कुछ सीमित और चुनिंदा शब्दों में करना होता है, जिसके लिए यूजर्स को शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा।

whatsapp new feature for ios and android users