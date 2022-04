Apple के फोटोग्राफी चैलेंज का विनर बना यह भारतीय, दंग रह जाएंगे फोटो देख कर

Apple ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित इंजीनियर को इनाम दिया है। उन्होंने एप्पल के Shot on iPhone मैक्रो फोटोग्राफी चैलेंज को जीता है।

Apple अपने बेहतरीन स्मार्टफोन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कंपनी में स्मार्टफोन अपनी फोटोग्राफी और वीडियो शूट के लिए काफी ज्याद पसंद किये जाते हैं । अब Apple के Shot on iPhone मैक्रो फोटोग्राफी चैलेंज प्रतियोगिता के रिजल्ट आ गए हैं। Apple ने Shot on iPhone मैक्रो फोटोग्राफी चैलेंज के लिए 25 जनवरी 2022 से एंट्री को एक्सपेप्ट करना शुरू कर दिया था। चैलेंज में भाग लेने वालों के लिए 16 फरवरी 2022 तक एंट्री रखी गई थी। इस प्रतियोगिता को भारतीय ने जीता है। इस चैलेंज में कोल्हापुर (महाराष्ट्र )के प्रज्वल चौगुले (Prajwal Chougule) ने जीता है जोकि एक इंजीनियर हैं। वो Apple के Shot on iPhone मैक्रो फोटोग्राफी चैलेंज के टॉप टेन में जगह बनाने में कामयाब रहे 9 और विनर्स के साथ अपनी जगह बनाई। इस प्रतियोगिता में अन्य विनर्स चीन, हंगरी, इटली, स्पेन, थाइलैंड और अमेरिका से हैं।