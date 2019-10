खरीदने से पहले देखिए Asus ROG Phone 2 गेमिंग स्मार्टफोन की एक झलक

नई दिल्ली: Asus ROG Phone 2 गेमिंग स्मार्टफोन के लिए कंपनी ने FOTA (firmware over the air) अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। हैंडसेट के 8GB रैम व 128GB स्टोरेज की कीमत 37,999 रुपये और 12GB रैम व512GB स्टोरेज की कीमत 59,999 रुपये रखी गयी है। फोन में 6.59-इंच की फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले है और स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन है। फोन में Snapdragon 855 Plus प्रोसेसर है और हैंडसेट एंड्रॉइड पाई बेस्ड ROG UI पर रन करता है। फोन में 48+13MP का रियर और 24MP का फ्रंट कैमरा है। पावर के लिए फोन में 6,000mAh की बैटरी दी गयी है ।