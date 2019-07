Google Pixel 4 को बिना छुए हाथ के इशारे से किया जा सकेगा ऑपरेट, मल्टीपल रियर कैमरे वाला होगा ये स्मार्टफोन

नई दिल्ली: google Pixel 4 को लेकर कंपनी काफी एक्साइटेड दिख रही है। यही वजह से कि हाल ही में इस स्मार्टफोन के पहले लुक को पोस्ट करने के बाद अब कंपनी ने इसका रेंडर पोस्ट किया है। कंपनी के द्वारा ट्वीट किए गए इस 22 सकेंड के वीडियो में फोन की स्पेसिफिकेशंस की जानकारी सामने आई है। इस स्मार्टफोन के रियर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया जाएगा। जबकि यह नई तकनीक मोशन सेंस और फेस अनलॉक पर काम करेगा।

Look internet, no hands. #Pixel4 Learn more https://t.co/PYY0AFcnyI pic.twitter.com/f9v51VbXWd