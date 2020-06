Airtel, Vodafone, Idea, Jio, BSNL यूजर ऐसे पता करें अपना मोबाइल नंबर

नई दिल्ली: मोबाइल का इस्तेमाल आज की तारीख में सभी लोग करते है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपना ही मोबाइल नंबर ( What is My Mobile Number ) भूल जाते हैं या फिर किसी पूराने सिम को यूज के लिए लगाते हैं और वो उसका नंबर ( check Own Mobile Number) याद नहीं रहता है । ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के USSD कोड के बारे में बताते हैं जिन्हें डायल करके आप अपना मोबाइल नंबर पता ( All Sim Mobile Number Check ) कर सकते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोगों को अभी भी इसके बारे में पता नहीं है।

How to Check My Mobile Number

एयरटेल पर मोबाइल बैलेंस चेक करने के लिए *123# डायल करें और मोबाइल नंबर ( check own mobile number in airtel ) चेक करने के लिए *121*1# या *121*9# या *282# को डायल करें। वहीं अगर आप आइडिया के ग्राहक हैं को बैलेंस के लिए *212# और अपना मोबाइल नंबर ( Check My Idea Number ) जानने के लिए *131*1# का यूज करें। वोडाफोन यूजर्स बैलेंस के लिए *141# और मोबाइल नंबर ( check own mobile number in vodafone ) जानने के लिए *111*2# का इस्तेमाल करे।

Check Own Mobile Number

सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बैलेंस जानने के लिए *123# और मोबाइल नंबर पता करने के लिए *222# या *888# या *1# या *785# या फिर *555# को डायल करें। वहीं अगर एयरसेल के ग्राहक हैं तो बैलेंस चेक करने के लिए *111# और अपना मोबाइल नंबर जानने के लिए *234*4# का इस्तेमाल करें।

Check My Jio Number

अब अगर बात करें जियो का तो यहां अपना बैलेंस जानने के लिए कोई कोड नहीं है, क्योंकि जियो के सभी यूजर्स के पास माय जियो ऐप है जिसमें इसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो अब से परेशान होने की जरूरत नहीं है और आज से ही इस नंबर (check own mobile number in jio ) का इस्तेमाल कर बैलेस और मोबाइन नंबर का पता लगाए।