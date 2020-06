Mi 10 सीरीज और POCO F2 Pro को मिलने जा रहा Android 11 Beta 1 अपडेट

नई दिल्ली। गूगल ने Android 11 का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इस इस बीटा वर्जन ( Android 11 Beta 1 ) को पिक्सल डिवाइस के लिए रोलआउट किया गया है। इस बीच शाओमी ने अपने ट्विटर अकाउंटट पर एस पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि जल्द ही शाओमी Mi 10, Mi 10 Pro और POCO F2 Pro स्मार्टफोन्स को ऐंड्रॉयड 11 बीटा अपडेट ( Android 11 Beta 1 Update ) मिलने जा रहा है। वहीं ओप्पो ने भी ऐलान किया है कि Find X2 सीरीज के लिए ये अपडेट जारी किया जाएगा।

We are excited to announce that #Android 11 Beta 1 will be available for #Mi10 and #Mi10Pro soon! Stay tuned with @Xiaomi for more! #Android11 pic.twitter.com/hdWlfrRelW