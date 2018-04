फिनलैंड की कंपनी एचएमडी ग्लोबल 4 अप्रैल को भारत में अपने 3 नए नोकिया एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए मीडिया इन्वाइट भी भेज दिए हैं जिनमें यह बताया गया है कौन-कौनसे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं।

इस कपंनी ने हाल ही में अपने Nokia 6 (2018), Nokia 7 Plus और Nokia 8 Sirocco ग्लोबल लॉन्च किया था, लेकिन अब तीनों ही स्मार्टफोन्स को 4 अप्रैल को भारत में लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपना Nokia 1 स्मार्टफोन Android Oreo Go edition के साथ पेश किया है। इस फोन की कीमत 5,499 रुपए रखी गई है जो प्रतिस्पर्धात्मक है। वहीं, Nokia 6 (2018) की कीमत 20,000 रुपये, Nokia 7 Plus की कीमत 30,000 रुपए और Nokia 8 Sirocco की कीमत 30 हजार से ज्यादा हो सकती है। यह नोकिया का हाई एंड स्मार्टफोन है।



Nokia 7 Plus की खासियत

Nokia 7 Plus में 6 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है जिसका ऐस्पेक्ट रेश्यो 18:9 है। इस स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर क्वॉल्कॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर और 4GB रैम है। यह फोन Android 8.0 Oreo पर काम करता है। इसकी सबसे खास बात इसमें दिया गया कैमरा भी है जिसमें डुअल रियर कैमरा है। इसमें एक लेंस 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है जिसका अपर्चर f/1.75 जबकि दूसरा 13 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f/2.6 है। इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। इस कैमरे का अपर्चर f/2.0 है।



Nokia 8 Sirocco की खासियत

इसमें 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ 5.5- इंच QHD (1440x2560 पिक्सल) pOLED डिस्प्ले दिया गया है तथा यह आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 8.0 ओरियो पर काम करता है। इसमें 6GB रैम के साथ ऑक्टा-कोर क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल के दो कैमरे दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है जिसमें 2x ऑप्टिकल जूम है। इसके डुअल रियर कैमरे के साथ डुअल टोन LED फ्लैश भी दिया गया है। Nokia 8 Sirocco के फ्रंट में फिक्स्ड फोकस लेंस और f/2.0 अपर्चर वाला 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन की मेमोरी 128GB की है। इसमें 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS और NFC सपोर्ट दिया गया है। यह एंड्रॉयड वन स्मार्टफोन है और इसको IP67 रेटिंग दी गई है जिसका मतलब यह है की यह फोन वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस है।