अब स्मार्टफोन होगा सबके हाथ में, Nokia ने लॉन्च किया बेहद सस्ता फोन

बजट सेगमेंट में Nokia ने अपना नया स्मार्टफोन Nokia C01 Plus को लॉन्च कर दिया है। इस फोन में अब यूजर को 32GB स्टोरेज मिलेगी। यह एक एंट्री लेवल 4G स्मार्टफोन है जोकि अच्छे फीचर्स से लैस है।

फीचर्स

Nokia C01 Plus स्मार्टफोन में 5.45 इंच का एचडी+ (720x1,440 पिक्सल) डिस्प्ले है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 18:9 है और पिक्सल डेनसिटी 295ppi है। इसकेअलावा इस फोन में 1.6GHz ऑक्टा-कोर Unisoc SC9863a SoC प्रोसेसर दिया है । यह फोन एंड्राइड 11 (Go) एडिशन पर काम करता है। फोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है। इंटरनल मेमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। डुअल-सिम (नैनो) Nokia C01 Plus Android 11 (Go Edition) पर चलता है। नए Nokia C01 Plus स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसके फ्रंट में 2MP का कैमरा दिया गया है।इस नए डिवाइस में बॉयोमेट्रिक फेस अनलॉक फीचर की भी सुविधा मिलती है।