GST के चलते POCO X2 के दाम में बढ़ोतरी, जानें नई कीमत

नई दिल्ली: POCO India ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन POCO X2 की कीमत बढ़ोतरी कर दी है। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। ट्वीट कर POCO ने कहा कि मोबाइल फोन पर GST 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत बढ़ने की वजह से और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट की वजह के साथ कोरोनावायरस की वजह से सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते स्मार्टफोन की कीमत को बढ़ाया जा रहा है।

Important notice - The increase in GST on mobile phones from 12% to 18% and factors such as a falling rupee against the US dollar and supply chain issues have impacted business significantly.



As a result, we have no choice but to adjust our pricing to sustain business. pic.twitter.com/7ZH6X9fIvl