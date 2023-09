UP Weather: यूपी के इस जिले में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट, घरों में रहने की सलाह

मुरादाबादPublished: Sep 15, 2023 07:00:41 am Submitted by: Mohd Danish

Alert Of Heavy Rain In UP: यूपी के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। बाराबंकी और लखनऊ के बाद अब प्रतापगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमानों के मद्देनजर 16 सितंबर तक भारी बारिश, आंधी तूफान, अतिवृष्टि और आकाशीय बिजली की आशंका व्यक्त करते हुए बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि जरूरी न हो तो घरों से बाहर न निकलें।

UP Weather Update: जिले के अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया कि प्रतापगढ़ के लिए मौसम विभाग लखनऊ ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार 14 सितम्बर से 16 सितम्बर तक भारी बारिश, आंधी तूफान, अतिवृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की गई है।