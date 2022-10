UP Police पर उत्तराखंड में हमला, पांच पुलिसकर्मी घायल, एक महिला की मौत, खनन माफिया को पकड़ने गई थी पुलिस

खनन माफिया को पकड़ने उत्तराखंड पहुंची मुरादाबाद पुलिस पर भीड़ ने हमला बोल दिया। फायरिंग में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जबकि एक महिला की मौत हो गई।

मुरादाबाद Published: October 13, 2022 09:45:30 am

Attack on UP Police in Uttarakhand : 50 हजार के इनामी खनन माफिया जफर को दबोचने के लिए उत्तराखंड पहुंची मुरादाबाद पुलिस पर ग्रामीणों की भीड़ ने हमला बोल दिया। इस दौरान भीड़ ने माफिया को छुड़ाते हुए पुलिसकर्मियों से हथियार छीनकर उन्हें बंधक बना लिया और जमकर पीटा। इतना ही नहीं पुलिसकर्मियों पर फायरिंग भी की गई। इस हमले में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से दो गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि एक महिला की मौत हो गई। एडीजी बरेली जोन राजकुमार ने मुरादाबाद पहुंचकर अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मियों का हाल जाना है।

