सीएम योगी किसान दिवस पर आएंगे मुरादाबाद, चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण

मुरादाबादPublished: Dec 21, 2023 07:01:22 pm Submitted by: Mohd Danish

Moradabad News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान दिवस के मौके पर मुरादाबाद में किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

CM Yogi will come to Moradabad: मुरादाबाद की तहसील बिलारी में 23 दिसंबर को जाट महासम्मेलन की तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है। इसी क्रम मे मुरादाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह और एसएसपी हेमराज मीणा ने मुख्यमंत्री के आगमन पर कार्यक्रम स्थल पर हो रही तैयारियों का जायजा लिया है।