सीओ कोतवाली के गनर ने खुद को गोली से उड़ाया, पत्नी से विवाद की बात आई सामने

सीओ कोतवाली के गनर ने खुद को गोली से उड़ाया, पत्नी से विवाद की बात आई सामने

मुरादाबादPublished: Nov 02, 2023 07:14:38 pm Submitted by: Mohd Danish

Police Constable Suicide: सीओ देश दीपक सिंह ने बताया कि सिपाही देर रात ड्यूटी खत्म कर अपने किराए के घर में चले गए थे। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि वह पारिवारिक कलह से परेशान थे।

CO Gunner Shot Himself in Moradabad: मुरादाबाद के सदर कोतवाली सर्किल के क्षेत्राधिकारी देश दीपक सिंह के गनर कांस्टेबल अजीत कुमार (26 वर्ष) ने लाइसेंसी रायफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले सिपाही का अपनी पत्नी और सुसरालियों से विवाद चल रहा था। जिसके चलते वह काफी समय से परेशान था।