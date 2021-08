सपा सांसद एसटी हसन तिरंगा फहराने के बाद भूल गए राष्ट्रगान, देखें हैरान करने वाला वीडियो

मुरादाबाद. Independence Day 2021 : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में शान से तिरंगा फहराया गया। इसी कड़ी में मुरादाबाद (Moradabad) में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सांसद डॉ. एसटी हसन (MP ST Hasan) ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान (National Anthem) शुरू हुआ, लेकिन सपा सांसद और कार्यकर्ता शुरुआती दो लाइन बोलकर राष्ट्रगान भूल गए। राष्ट्रगान भूलते ही उन्होंने अपनी जेब में हाथ डालकर तुरंत मोबाइल निकाला और चेक किया। इसके बाद सपा सांसद के समर्थकों ने फिर से राष्ट्रगान किया।

राष्‍ट्रगान भूलने के मामले में फिलहाल सांसद डॉ. एसटी हसन ने की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि राष्ट्रगान भूलने की इस घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सपा सांसद डॉ. एसटी हसन पर तंज कस रहे हैं।

यह भी पढ़ें- Independence Day 2021 पुलिस बैंड पर राष्ट्रधुन के बीच प्रज्जवलित हुई अमर जवान ज्योति

#WATCH | Samajwadi Party MP ST Hasan, his supporters forgot the lyrics of the National Anthem during flag hoisting in Moradabad, on the occasion of Independence Day yesterday pic.twitter.com/UTLKEbwxdJ