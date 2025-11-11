Patrika LogoSwitch to English

एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाला बदमाश मारा गया, साथी भी एनकाउंटर में ढेर, एसएसपी की जैकेट मैं धंसी गोली

मुरादाबाद में एनकाउंटर में दो शातिर इनामी अपराधी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान एसएसपी सतपाल अंतिल और एसटीएफ के एएसपी की बुलेटप्रूफ जैकेट में भी कार्बाइन की गोली धंस गई।

less than 1 minute read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Aman Pandey

Nov 11, 2025

मुरादाबाद में पुलिस और मेरठ एचडीएफसी यूनिट में दो बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधियों की पहचान आसिफ उर्फ टिड्डा और दोनों के रूप में हुई है। आसिफ पर एक लाख का इनाम था जबकि दीनू पर 50000 का इनाम नाम था।

टिड्डा ने हरियाणा में 40 लाख की डकैती डाली थी, जिसमें उसे सजा हो चुकी थी। लेकिन वह फरार चल रहा था । उसने मुरादाबाद के एक कारोबारी से एक करोड़ के रंगदारी मांगी थी। उस पर हत्या लूट, डकैती के 86 मामले दर्ज थे। जबकि दोनों पर 35 मुकदमा दर्ज।

Updated on:

11 Nov 2025 01:47 am

Published on:

11 Nov 2025 01:45 am

