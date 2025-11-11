एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाला बदमाश मारा गया, साथी भी एनकाउंटर में ढेर, एसएसपी की जैकेट मैं धंसी गोली

मुरादाबाद में पुलिस और मेरठ एचडीएफसी यूनिट में दो बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधियों की पहचान आसिफ उर्फ टिड्डा और दोनों के रूप में हुई है। आसिफ पर एक लाख का इनाम था जबकि दीनू पर 50000 का इनाम नाम था।
टिड्डा ने हरियाणा में 40 लाख की डकैती डाली थी, जिसमें उसे सजा हो चुकी थी। लेकिन वह फरार चल रहा था । उसने मुरादाबाद के एक कारोबारी से एक करोड़ के रंगदारी मांगी थी। उस पर हत्या लूट, डकैती के 86 मामले दर्ज थे। जबकि दोनों पर 35 मुकदमा दर्ज।
