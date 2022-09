यूपी के इस शहर में बैलों को रखने की खास तैयारी, जल्द बनेगा नंदी अभ्यारण

मुरादाबाद मंडल में मंडलायुक्त की पहल पर नंदी अभ्यारण बनाया जाएगा। इसी कड़ी में संभल, अमरोहा और बिजनौर में नंदी अभ्यारण बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इनके बनने से नंदी यानी बैल बिना किसी डर के विचरण कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार अब बैलों के रख-रखाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल में नंदी अभ्यारण बनाया जाएगा। मंडलायुक्त की पहल पर ही मंडल के तीन जिलों में इसकी पहल की जा रही है। बता दें कि संभल, अमरोहा और बिजनौर में नंदी अभ्यारण बनाने का काम शुरू भी कर दिया गया है। अपर आयुक्त बीएन यादव इस योजना पर मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल, नंदी अभ्यारण बनने से जिले भर के नंदी बिना किसी डर के विचरण कर सकेंगे। उनके पीने के पानी के लिए अगर कोई जलाशय होगा तो उससे भी इन अभ्यरण्यों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ट्यूबवेल का भी इंतजाम किया जाएगा।

Nandi sanctuary will soon be built to keep bullocks in Moradabad