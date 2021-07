योगी के मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ ओपी राजभर ने बंद कमरे में पी चाय, कहा- भूपेंद्र सिंह से मित्रता, कोई सियासी चर्चा नहीं

OP Rajbhar met Bhupendra Singh on tea said no discussion on politics- उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह और सुहेलदेव समाज पार्टी (Suheldev Samaj Party) के नेता ओम प्रकाश राजभर (OP Rajbhar) की बंद कमरे में मुलाकात ने सूबे में सियासी हलचल मचा दी है। दोनों की मुलाकात को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।