PREM office opened : यूपी के इस जिले में खुला पहला 'प्रेम कार्यालय', जानें आखिर क्या होगा इस ऑफिस में।

PREM office opened in moradabad : मुरादाबाद में पहला प्रेम ऑफिस खोला गया है। रेलवे की तरफ से खोला गया यह ऑफिस लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ऑफिस का विधिवत उद्धाटन मंडल के रेल प्रबंधक अजय नंंदन ने फीता काट कर किया है।

मुरादाबाद Published: May 25, 2022 02:26:35 pm

PREM office opened in moradabad : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले पहला प्रेम कार्यालय खोला गया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी ऑफिस होता है क्या? लेकिन, एक दम सच है कि मुरादाबाद प्रेम कार्यालय खोला गया है और इसका विधिवत शुभारंभ भी कर दिया गया है। अब आपका अगला सवाल होगा कि यह प्रेमियों के लिए बनाया गया है तो हम आपको बता दे कि यह प्रेमियों के लिए नहीं बनाया गया है। प्रेम रेलवे कर्मचारियों का एक संगठन है। जिसे प्रेम (Participation of Railway Employees in Management) कहते हैं। डीआरएम ऑफिस में प्रेम कार्यालय का बाकायदा मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने फीता काटते हुए शुभारंभ किया है। कार्यालय का नाम क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

