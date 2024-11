यूपी में बारिश (UP Rains) बढ़ाएगी ठंड 28 नवंबर को यूपी के कई जिलों में बारिश (UP Rains) हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना है और मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद है। हांलाकि इस दौरान मौसम विभाग ने बारिश (UP Rains) की संभावना कम जताई है।