ट्रेन की बोगी और इंजन में खामियों को तुरंत पकड़ लेगा 'उस्ताद', हादसों पर लगाएगा रोक

15 जनवरी को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में बिकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुए हादसे के बाद रेल अधिकारियों ने उस्ताद को बनाने का फैसला लिया है। उस्ताद एक आधुनिक तकनीक है, जो ट्रेन के कोच या इंजन के अंदर जहां आसानी से कर्मचारी नहीं पहुंच सकते, वहां की गड़बड़ी को पकड़कर उन्हें ठीक करेगा।

इंडियन रेलवे (Indian Railway) में जल्द ही उस्ताद शामिल होने वाला है। जिसका काम होगा ट्रेन के कोच या इंजन के अंदर की खामियों को दूर करना। मतलब जहां कोच और इंजन के अंदर कर्मचारी नहीं पहुंच सकते वहां उस्ताद पहुंच जाएगा। जिससे कर्मचारी वहां की गड़बड़ी को उस्ताद के जरिए बड़ी ही आसानी से खोज सकेंगे। बता दें कि पिंक बुक में अंडर गियर सर्विलांस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड ड्रायड यानी उस्‍ताद (USTAAD) को तैयार किया जा रहा है। जिसके लिए 250 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है। उस्ताद नाम का ये आधुनिक सिस्टम अगले साल मार्च 2023 तक बनने की संभावना है। तैयार हो जाने के बाद उस्‍ताद सभी रेल मंडल को उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे ट्रेन हादसे रुकेंगे और रेलवे यात्रियों की यात्रा और ज्यादा सुरक्षित होगी।

Ustad will immediately catch faults in train bogie and engine