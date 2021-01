मुरैना में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत, 8 की हालतत गंभीर

मुरैना. मुरैना जिले के दो थाना क्षेत्रों में सोमवार को जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इसमें सात मानपुर के पृथ्वी गांव और तीन सुमावली के पावली गांव के हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें मुरैना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने दो लोगों की हालत ज्यादा खराब होने पर सोमवार रात ग्वालियर रैफर किया था।

8 की हालत गंभीर

जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से ग्वालियर में भर्ती हैं। शराब पीने से बागचीनी थाना क्षेत्र के मानपुर में सात, सुमावली थाना क्षेत्र के पहावली में 3 और बागचीनी थाना क्षेत्र के बिलैया पूरा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

Madhya Pradesh | 10 people dead, 5 ill after consuming poisonous liquor in Morena, says Anurag Sujania, SP Morena District