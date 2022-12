सिंगरोली पंचायत में जेसीबी मशीन से हो रहा चैक डेम का निर्माण

मोरेना

Construction of check dam with JCB machine in Singroli Panchayat

- मजदूरी के नाम पर भरा जा रहा फर्जी मस्टरोल

- मॉनीटरिंग के लिए मौका मुआयना नहीं करते जिम्मेदार

सिंगरोली पंचायत में जेसीबी मशीन से हो रहा चैक डेम का निर्माण



मुरैना. पहाडग़ढ़ विकासखंड की आधा दर्जन ग्राम पंचायत में चैक डेम, तालाब निर्माण के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। पहले चिंदोखर में जेसीबी से नाला खुदाई का वीडियो सामने आया और अब सिंगरोली पंचायत में चैक डेम निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई का वीडियो आया है। विडंवना इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी मॉनीटरिंग नहीं करते इसलिए ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। यहां मशीन से काम कराकर मजदूरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत सिंगरोली में करीब बीस लाख रुपए की लागत से चैक डेम का निर्माण किया जा रहा है। मनरेगा के तहत मजदूरों से काम कराने के शासन के निर्देश हैं। लेकिन यहां मशीन से काम हो रहा है। ठेकेदार काम भले ही मशीन से करवा लें लेकिन पैसा मजदूरों के नाम फर्जी मस्टरोल भरकर निकाला जाता है। चिंता की बात यह है कि गांव में मजदूर गांव की तलाश में परेशान हैं और आसपास की पंचायतों में काम तलाश रहे हैं लेकिन गांव में मजदूरों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके पैसा निकाला जा रहा है। चिंदोखर पंचायत में जेसीबी से नाले की खुदाई होते वीडियो वायरल हुआ था, वह मामला जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में भी आया लेकिन उन्होंने इंजीनियर को भेजकर मौके पर लेवर लगवा दी लेकिन मशीन से खुदाई वाले मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अहम बात यह है कि अधिकारियों को सामने मशीन से खुदाई का वीडियो आ गया फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पहाडग़ढ़ की चिंदोखर, सिंगरोली सहित अन्य पंचायतों में खुलेआम मशीन से काम हो रहे हैं लेकिन अधिकारी कार्रवाई न करते हुए मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।

तालाब निर्माण में फर्जीवाड़े की जांच भी सुस्त

चिंदोखर ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। जिसको पत्रिका ने उठाया। उसके बाद जिला पंचायत सीइओ ने तीन अधिकारियों की समिति गठित की। समिति जांच करने मौके पर पहुंची, उसको तालाब व चैक डेम में खेती होते मिली लेकिन अभी तक जांच के परिणाम सामने नहीं आए हैं। शासन का करोड़ों रुपया तालाब व चैकडेम निर्माण पर खर्च हो गए लेकिन पानी की दो बूंद तालाब में रुकना तो दूर उसमें खेती की जा रही है। वहीं पटवारी की जांच में कुछ जगह पट्टे भी बताई गइ है।

अधिकारियों पहुंचे, उन्हीं पंचायतों में हो रहा मशीनों से काम

बीते रोज जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने तिंदोखर, सिंगरोली पंचायतों का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इन्हीं पंचायतों में मशीनों से काम हो रहे हैं। अधिकारियों ने उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल का निरीक्षण किया लेकिन जो निर्माण कार्य हो रहे या जिन कार्यों में फर्जीवाड़ा हो चुका है, उनकी तरफ कदम नहीं रखे। पहाडग़ढ़ जनपद की चिंदोखर व सिंगरोली सहित कुछ और पंचायतों के निर्माण कार्यों का बारीकी से जांच कराई जाए तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है।

कथन

- चिंदोखर पंचायत में तालाब व चैकडेम में खेती करने के मामले की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सिंगरोली में मशीन से चैक डेम निर्माण हो रहा है तो गलत है, हम जांच करवा लेते हैं।

बलवंत नलवाया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पहाडग़ढ़