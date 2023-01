बुजुर्ग समाज की धरोहर, इन्हें भरपूर सम्मान दें: गुप्ता

मोरेनाPublished: Jan 10, 2023 11:27:02 pm Submitted by: Ashok Sharma

Elders are the heritage of society, give them full respect: Gupta

- माथुर वैश्य मयूरवन शाखा ने किया वुजुर्ग व मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान

बुजुर्ग समाज की धरोहर, इन्हें भरपूर सम्मान दें: गुप्ता

मुरैना. माथुर वैश्य मयूरवन शाखा मध्यांचल द्वारा माधौपुुरा स्थित जगदंबा पैलेस में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में म प्र व छत्तीसगढ़ प्रांत के करीब ६५ प्रतिनिधि शामिल हुए। उसमें वरिष्ठजन व मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया और बच्चे, महिलाओं ने फैंसी डे्रस, नृत्य व राष्ट्रप्रेम पर आधारित नाटकों का मंचन किया गया। संक्रांति व नई साल मिलन का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में शाखा के अध्यक्ष डॉ. पंकज गुप्ता ने कहा कि हम और आप आज जो कुछ भी हैं, अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों के आशीर्वाद की ही बदौलत हैं, बुजुर्ग समाज की धरोहर हैं, हर कदम पे हिम्मत और हौंसला बढ़ाते हैं, जब भी कोई मुसीबत आती है तो बुजुर्ग हमारा साया बनकर सामने खड़े होते हैं, इसलिए उनका भरपूर सम्मान करे। मंध्याचल अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने विगत छह महीनों के कार्य की समीक्षा की एवं समाज को और अधिक संगठित हो इसके लिए विभिन्न रोडमेप दिया। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पांच हजार रुपए का चेक व वृद्धजन का सम्मान किया। अध्यक्ष डॉ. गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। समारोह में बृजमोहन गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, राजेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, मनोज गुप्ता, विनय गुप्ता, मिथुन गुप्ता, अजय गुप्ता, राजीव गुप्ता, अनंत कुमार गुप्ता, अशोक गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता, विवेक गुप्ता, सचिन गुप्ता, ललित गुप्ता, महिला मंडल की पदाधिकारी मधु गुप्ता, वविता गुप्ता, संगीता गुप्ता, रचना गुप्ता, कंचन गुप्ता, पुष्पा गुप्ता आदि मौजूद रहे।