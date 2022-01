खस्तापन और मिठास के लिए प्रसिद्ध है ये गजक, इस वजह से बढ़ जाता है स्वाद

खस्तापन और मिठास के लिए प्रसिद्ध है ये गजक, इस वजह से बढ़ जाता है स्वाद

Gajak is famous for crispness and sweetness

मोरेना Published: January 13, 2022 01:50:26 pm

मुरैना. सर्दी चरम पर है और मकर संक्रांति भी आ चुकी है. ऐसे में खस्ता और मीठी गजक का स्वाद मानो और बढ़ गया है. मुरैना की तो पहचान ही गजक से है. दुनियाभर में मुरैना को गजक के लिए ही जाना जाता है. गजक के शौकीनों के अनुसार मुरैना की गजक की बात ही कुछ और है. दरअसल गजक की उत्पत्ति ही मुरैना से हुई है. तिल और गुड़-शक्कर से बने इस लजीज मिष्ठान्न ने मुरैना को दुनियाभर में प्रसिद्ध कर दिया है.

ऐसे बनती है स्वादिष्ट गजक

मुरैना में प्रतिमाह सैंकड़ों क्विटंल गजक बनती है। कारीगर बताते हैं कि सबसे पहले तिल यानि तिल्ली को कढ़ाई में भूना जाता है और उसके बाद गुड़-शक्कर की चाशनी बनाकर गाढ़ी चाशनी में एक निश्चित तापमान की भुनी हुई तिल्ली मिलाई जाती है। तिल्ली मिलाने के बाद उसे आटे की तरह गूंथकर पटिया पर डालकर लकड़ी के हथौड़ों से कूटा जाता है। कूटने के बाद सांचे में रखकर काटकर पीस बनाए जाते हैं।

सबसे खास बात तो यह है कि मुरैना के नाम से केवल मुरैना में ही गजक बेची जा सकती है, और किसी शहर में नहीं। तीन साल पहले मुरैना में आयोजित गजक महोत्सव में दर्जनों दुकानदारों ने यह तय किया था। हालांकि ऐसा हो नहीं सका. मुरैना की गजक की ऐसी डिमांड है कि देशभर में दुकानदार मुरैना गजक के नाम से ही गजक को आसानी से बेच देते हैं. ठंड का मौसम शुरु होते ही जिले से देशभर के लिए गजक की सप्लाई प्रारंभ हो जाती है.

मुरैनावासियों को अपनी इस पहचान पर गर्व भी है. यहां के लोग यह बात कहना भी नहीं भूलते कि जो स्वाद हमारी गजक में है वह और कहीं की भी गजक में नहीं आता. कहते हैं कि यहां का पानी ही कुछ ऐसा है कि गजक का स्वाद बदल जाता है. आम मुरैनावासी की इस बात की तस्दीक गजक बनानेवाले कारीगर भी करते हैं. मुरैना में गजक बना रहे कारीगरों के अनुसार अन्य जगहों पर गजक में न तो ऐसा स्वाद आता है और न ऐसी खस्ता बनती हैं.

गजक के प्रकार

— सामान्य गजक— गुड़ या शक्कर

— गजक समौसा— मावा

— गजक रोल

— गजक गुजिया— मावा एक नजर—

मुरैना शहर में गजक की करीब डेढ़ सौ दुकानें

जिलेभर में करीब 750 दुकानें

मुरैना में गजक की कीमत 200 रुपए प्रति किलो से प्रारंभ

