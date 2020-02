VIDEO : मुरैना के जौरा में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, किसान हुआ बैचेन

hailstorm and raining in joura of morena district : मुरैना में भी हल्की बारिश हुई है। ग्वालियर में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम में ठंड का एहसास बड़ गया है।