धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का षड्यंत्र रचती रहीं बिधर्मी ताकतें



सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच पर क्षेत्र के सुप्रसिद्ध संत-महात्मा रामदास महाराज (दंदरौआ सरकार), ऋषि महाराज, महामंडलेश्वर रामलखन दास (नागाजी धाम), राष्ट्रीय कथावाचक सुरेश शास्त्री, ब्रह्माकुमारी आश्रम की बीके रेखा बहन, रचना चौहान सहित अनेक गणमान्य संत, धर्माचार्य और समाजसेवी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए अरुण जैन ने कहा कि लंबे समय से हिंदू समाज को जातियों में बांटने का षड्यंत्र रचा गया और हमारे धार्मिक स्थलों को सुनियोजित तरीके से टारगेट बनाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी बिधर्मी ताकतों का उद्देश्य समाज की एकता को कमजोर करना है, लेकिन संघ और संत समाज के प्रयासों से आज हिंदू समाज पुन: संगठित हो रहा है।