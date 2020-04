ट्रकों में आ रहे श्रमिक, नैनागढ़ रोड के सामने उतारकर चला गया ट्रक चालक

people migration still continue from metro cities to village : जरूरी सामान के लिए अनुमति वाले लोडिंग वाहनों में सवार होकर श्रमिक मप्र में आ रहे हैं। शुक्रवार को दोपहर में हाइवे पर यह नजारा सरेआम दिखा।