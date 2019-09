जलती हुई चिता पर फिंकवाया पानी, अधजले शरीर को निकाला बाहर, कमजोर दिल वाले न देखे VIDEO

police seized half burnt body of man from burning pyre in morena: स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के महावीर पुरा में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने वाले 42 वर्षीय योगेश पुत्र रामबाबू शर्मा की सोमवार-मंगलवार की रात मौत हो गई थी। इसकी खबर मृतक के छोटे भाई अवधेश शर्मा बंटी को हुई तो उसने अपने ताऊ लडक़े से बात की और करीब 10 बजे से मुरैना पहुंचा।