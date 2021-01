धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस, मुख्य समारोह में उद्यनिकी मंत्री किया ध्वजारोहण

मुरैना। गणतंत्र दिवस (Republic Day) समारोह जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड पर सुबह 8 बजे से आयोजित किया गया। मप्र शासन के उद्यनिनकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ( Minister of State for Technology and Food Processing of MP Government) ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।

किया गया पुरस्कार वितरण

मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करने के बाद परेड ने मार्च पास्ट किया। इसके बाद एक दर्जन विभागों की झांकियां निकाली गईं। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए। वहीं परेड और झांकियों के लिए पुरस्कार वितरण किया गया।

ये लोग रहे मौजूद

इस पूरे कार्यक्रम में आईजी मनोज शर्मा, कलेक्टर बी कार्तिकेयन, एसपी सुनील कुमार पांडे मौजूद रहे। इसके पहले कलेक्टर कार्तिकेयन ने शहीद स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कलेक्टर कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, शहीद संग्रहालय पर भी ध्वजारोहण किया गया।