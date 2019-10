'अमीरों के घर कुत्ते टहलाने की नौकरी की, भिखारियों के साथ सोया, GF से हौसला मिला और IPS बन गया'

मुरैना/ अक्सर लोग असफल होने के बाद यह मान लेते हैं कि आगे के सारे रास्ते अब बंद हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बुक की चर्चा खूब हो रही है, जिसका नाम 12th फेल। इसमें कहानी एक ऐसे आईपीएस अफसर की है, जो कभी 12वीं में फेल कर गया था। परिस्थिति ऐसी थी कि पढ़ाई को जारी रखने के लिए ऑटो चलाया, अमीरों के घर कुत्ते टहलाने की नौकरी की और भिखारियों के साथ सोया। लेकिन गर्लफ्रेंड से मिले हौसले ने जिंदगी ही बदल दिया।

12th फेल बुक में मुंबई पुलिस के अधिकारी मनोज शर्मा की कहानी है। मनोज मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले हैं। बुक में मनोज की जिंदगी की पूरी कहानी है। 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के वो अधिकारी है। मनोज की संघर्ष की कहानी उनके दोस्त ने ही अनुराग पाठक ने बुक के जरिए बयां की है। उसके बाद मनोज शर्मा ने कई इंटरव्यू दिए हैं। उनमें अपने बारे में कई चीजें बताई हैं।

यूपीएससी के इंटरव्यू में मिला था ट्रांसलेटर

एक इंटरव्यू में मनोज शर्मा ने कहा कि गांव में शुरुआती पढ़ाई लिखाई की वजह से अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। यूपीएससी के इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो फिर शासन को कैसे चलाएंगे। साथ ही मनोज को इंटरव्यू के दौरान एक ट्रांसलेटर भी दिया गया था। मनोज ने इस इंटरव्यू में बताया कि मैं टेस्ट के दौरान टूरिज्म की स्पेलिंग को टेरिरज्म लिख दिया था।

