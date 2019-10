War Movie Review: एक्शन, रोमांस और ड्रामा का फुल डोज है 'वॅार', क्लाइमेक्स में जो हुआ उसे जान हक्के- बक्के रह जाएंगे आप

बॅालीवुड स्टार ऋतिक रोशन ( hrithik roshan ) और टाइगर श्रॅाफ ( tiger shroff ) की फिल्म 'वॅार' ( war ) आज गांधी जयंती ( gandhi jayanti 2019 ) के मौके पर रिलीज हो चुकी है। सिद्धार्थ आनंद ( siddharth anand ) द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक्शन-थ्रिलर, रोमांस और ड्रामा से भरपूर है। तो आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू।

फिल्म में ऋतिक 'कबीर' के किरदार में हैं जो सेना का अधिकारी है। लेकिन अब 'कबीर' बागी हो गया है। ऐसे में अब कबीर के सामने उनका ही बेस्‍ट स्‍टूडेंट 'खालिद' यानी टाइगर श्रॉफ उतर रहा है जो उसे रोकेगा। फिल्‍म के एक्‍शन सीन जबरदस्‍त हैं और ऋतिक और टाइगर इस तरह का एक्‍शन करते हुए काफी जच भी रहे हैं।

यूएई में सेंसर बोर्ड के सदस्य उमेर संधू ने इस फिल्म को देखने के बाद ट्विटर पर इसका रिव्यू जारी किया है। उमेर के ट्वीट के अनुसार, फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने जबर्दस्त काम किया है। वॉर की जान इसका एक्शन रहेगा। स्क्रीनप्ले में गति है और फिल्म का क्लामैक्स दर्शकों को हैरान कर देगा। उमेर के मुताबिक फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी।

First Review #War from Overseas Censor Board ! #HrithikRoshan transforms into a meat machine with #WAR, the actor makes you wonder, is there anything he can't do? He's the life and soul of the movie. #TigerShroff holds his own especially when in face-offs with Hrithik. 4.5/5